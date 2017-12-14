Путин обвинил США в провокации по отношению к КНДР

Корреспондентка информагентства Associated Press спросила президента РФ Владимира Путина, поддерживает ли Россия более жесткие санкции против КНДР и как оценивает ситуацию в регионе. Российский лидер напомнил, что конгрессмены США, которые «вроде выглядят как умные люди», поставили РФ в один ряд с КНДР и Ираном (речь о законе, в рамках которого были введены санкции для противостояния угрозам нацбезопасности), а теперь ждут от Москвы сотрудничества в решении северокорейской проблемы.

«Ну нормальные люди? — спросил президент России. — Странно, честное слово. За уровнем здравого смысла». Но, по его словам, российская политика, «в отличие от политики некоторых стран», «главным образом лишена текущей политической конъюнктуры, и мы стараемся конструктивно работать со всеми по вопросам международной безопасности, не надувать губы из-за непонятных иногда решений».

По словам Путина, РФ не признает ядерный статус КНДР и не поддерживает «все, что там происходит». Президент России напомнил, что республика взяла на себя определенные обязательства, которые были закреплены соглашением, подписанным в том числе и США. «Но через несколько месяцев Штатам показалось мало, были произведены аресты счетов, и сказали, что КНДР должна еще что-то сделать за пределами ядерных договоренностей», — посетовал российский лидер.

«Ну зачем вы это сделали? Мало показалось? Но зачем тогда подписывали?» — обратился Путин к американцам. «Спровоцировали Северную Корею на выход, на самом деле», — заявил он, пояснив, что КНДР сейчас «не видит других путей самосохранения кроме развития ракетной техники».

«Чего здесь хорошего? С обеих сторон нужно прекратить нагнетание ситуации», — считает президент РФ. Он напомнил, что Россия уже «вроде услышала от американских партнеров», что они прекратят военные учения в корейском регионе. «Нет, опять провели! И северные корейцы запустили ракеты», — возмутился Путин.

«Это чрезвычайно опасная вещь, даже если предположить, что США будут наносить удары неядерным оружием в высокоточном исполнении — а куда будете бить?» — спросил Штаты президент РФ, напомнив, что КНДР — закрытая страна, и вычислить на ее территории цели практически невозможно. Между тем «достаточного одного пуска, чтобы последствия были катастрофическими». Путин напомнил, что «США уже однажды применяли ядерное оружие — и тогда (в Японии) необоснованно, но сейчас-то вообще нет необходимости».

Президент РФ отметил важность заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о готовности к прямым контактам с КНДР, назвав это «хорошим сигналом» о том, что «происходят подвижки к осознанию реалий». «И если будем двигаться вот так в направлении смысла, то будем сотрудничать с США по всем проблемам, в том числе по Северной Корее», — резюмировал российский лидер.