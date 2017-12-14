Биатлонистка из РФ выиграла спринтерскую гонку для Словакии

Российская биатлонистка Анастасия Кузьмина, у которой есть второе — словацкое — гражданство и которая выступает за эту европейскую страну на международных соревнованиях, выиграла спринтерскую гонку во французском Анси на очередном этапе Кубка мира по биатлону.

Кузьмина преодолела 7,5 км за 20 минут и 59,6 секунды, не допустив при выстрелах ни одного промаха, передает «Интерфакс». На предыдущем этапе она выиграла гонку-преследование.

На втором месте по итогам спринтерской гонки оказалась немецкая лыжница Лаура Дальмайер, отставшая от россиянки на 33,9 секунды, а третье заняла украинская спортсменка Вита Семеренко (ее отставание от Кузьминой составило 41,4 секунды). Ни одна из вошедших в первую тройку биатлонисток ни разу не промахнулась.

Из российской сборной по биатлону лучший результат в спринтерской гонке на 7,5 км показала, заняв 20-е место, Екатерина Юрлова — 1 минута 38,6 секунды, включая штрафную минуту за один промах.

Остальные биатлонистки из команды РФ, расположились еще ниже в рейтинге: Татьяна Акимова допустила один промах и заняла 22-е место, Ирина Старых не промахивалась, но оказалась лишь 46-й, Светлана Миронова промахнулась трижды и теперь находится на 62-й строчке, а Виктория Сливко с двумя промахами занимает 64-е место.