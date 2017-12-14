ЛДПР потребовала от Пескова не унижать народ заявлениями о конкурентах Путина

Пресс-служба ЛДПР обратилась с открытым письмом к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Поводом для обращения стало заявление Дмитрия Пескова об отсутствии конкурентов действующему главе государства на предстоящих в 2018 году президентских выборах — по мнению представителя Кремля, конкуренты еще не созрели.

В ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах-2018, возмутились этим утверждением: «Что значит конкурент Путину не созрел? Вы зачистили все политическое поле и говорите о каком-то созревании. Чтобы что-то созрело надо не ядохимикатами удобрять это поле, а создавать одинаковые условия для роста. Во-вторых, такими заявлениями Вы унижаете 150 миллионов наших граждан». В подтверждение своей правоты авторы письма предлагают Пескову: «В конце концов, почитайте интернет и Вы поймете, что на самом деле думают люди о нынешней власти».

В партии подчеркивают, что Песков — пресс-секретарь главы государства, потому «пожалуйста, решайте его вопросы. Но не надо давать оценки другим кандидатам. Вам никто такого права не давал».

14 декабря Владимир Путин проводит большую ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой в том числе отвечает на вопросы о своем участии в предстоящих выборах.