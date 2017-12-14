Дисквалифицированный лыжник Легков вошел в Putin Team

В движение Putin Team, созданное хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку президента РФ Владимира Путина, вошел лыжник Александр Легков, говорится в инстаграме спортсмена.

Легков сообщает: «Рад вам сообщить, что присоединяюсь к дружной команде #putinteam! Потому что у нас общие ценности, главная из которых — гордость за нашу великую Родину, за Россию».

Напомним, 1 ноября Легков был признан Международным олимпийским комитетом виновным в нарушении антидопинговых правил — его пожизненно дисквалифицировали, аннулировав его результат на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.