Дисквалифицированный лыжник Легков вошел в Putin Team
В движение Putin Team, созданное хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку президента РФ Владимира Путина, вошел лыжник Александр Легков, говорится в инстаграме спортсмена.
Легков сообщает: «Рад вам сообщить, что присоединяюсь к дружной команде #putinteam! Потому что у нас общие ценности, главная из которых — гордость за нашу великую Родину, за Россию».
Дорогие друзья! Рад вам сообщить, что присоединяюсь к дружной команде #putinteam! Потому что у нас общие ценности, главная из которых – гордость за нашу великую Родину, за Россию. Я приглашаю вас вместе открыть лыжный сезон! В субботу, 16 декабря, на трассе Метеор, в подмосковном Пересвете, пройдет лыжная гонка. Мы хотим поддержать нашу олимпийскую сборную. Ребята едут в Корею с Россией в сердце, едут побеждать и только побеждать! Покажем, что мы – в одной команде! Приходите всей семьей! #putinteam #россиявмоемсердце #pt #командапутина
Публикация от Alexander Legkov (@alexanderlegkov) Дек 14 2017 в 5:49 PST
Напомним, 1 ноября Легков был признан Международным олимпийским комитетом виновным в нарушении антидопинговых правил — его пожизненно дисквалифицировали, аннулировав его результат на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.