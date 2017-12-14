В Германии оценили убытки от антироссийских санкций

Институт мировой экономики в Киле (IfW) провел исследование, в ходе которого выяснилось, что убытки Германии от антироссийских санкций составляют 40% от совокупных потерь стран Евросоюза. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Экспорт Германии в Россию ежемесячно теряет до 618 млн евро. В 2015 году европейские страны потеряли 38 млрд евро, 90% убытков пришлось на ЕС.

IfW также подсчитал, что на ограничении экспорта в Россию Великобритания теряет 8%, Франция 4 %, а США 0,6% возможной выручки.

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер ранее сообщал, что из-за санкций страна потеряла 42 тысячи рабочих мест.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто сообщал, что страна потеряла 6,5 млрд долларов из-за взаимных санкций ЕС и России.