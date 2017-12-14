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14 декабря 2017, 08:30
Михаил Саакашвили следствие Украина

Генпрокурор Украины отверг подозрения в подготовке госпереворота Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
http://patriot-news.info/

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK опроверг сообщения о том, что бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили не подозревают в подготовке к госперевороту.

Луценко заявил: «Мы не подозреваем Михаила Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку Севериона Дангадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича» (цитата по УНИАН).

Саакашвили подозревают в содействии членам преступной группировки, в которую входят бывший президент Украины Виктор Янукович и близкий к нему бизнесмен Сергей Курченко.

При этом Печерский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре в ходатайстве о круглосуточном домашнем аресте Саакашвили — несмотря на то, что задержать не являвшегося на допросы по повесткам политика ранее удалось только со второй попытки (при первой его отбили у полицейских сторонники, преградив путь служебному микроавтобусу и силой распахнув дверь).

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