Президент РФ рассказал о выполнении майских указов

Корреспондент «Первого канала» спросил президента РФ Владимира Путина о целесообразности программы майских указов и их выполнении. Глава государства признал, что в свое время их критиковали за слишком большую, неприемлемую нагрузку за счет необходимости повышения зарплат бюджетникам.

Президент назвал справедливым критический аргумент о том, что рост зарплат бюджетников неизбежно влечет за собой рост зарплат в экономике в целом, а производительность труда не растет при этом столь же быстро. «Отчасти это правда, но я посчитал это (принятие майских указов) правильным и необходимым», — сказал Путин.

Он сослался на свой предыдущий ответ на вопрос об экономическом росте и вновь напомнил, что экономика РФ в последние годы «больше и больше опирается на внутренний спрос», поэтому «даже при падении реальных доходов населения за последние годы внутренняя торговля выросла, и показатели по реальным доходам будут меняться к лучшему».

Путин уверен, что «если бы не было ориентиров, которые были заданы в майских указах, этого бы не было, было бы хуже», и сейчас 93-94% целей исполнены, включая и рост зарплат в бюджетной сфере. «Уверен, что все показатели будут достигнуты», — подытожил президент.