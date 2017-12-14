В Пхеньяне впервые собралась российско-корейская военная комиссия

В Пхеньяне проходит первое заседание совместной военной комиссии России и КНДР, сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.

Россию представляет делегация Минобороны, которая пробудет в Северной Корее до 16 декабря.

Как отмечают в российском посольстве, «переговоры проходят в конструктивной, деловой обстановке».

Напомним, Москва настаивает на дипломатическом разрешении конфликта на Корейском полуострове, а также разногласий между КНДР и США.

10 декабря постпред США в ООН Никки Хейли пригрозила, что США «возьмут дело в свои руки», если Китай не повлияет на ситуацию на Корейском полуострове. 12 декабря постпредство Северной Кореи при ООН распространило пресс-релиз, в котором объявило о победе КНДР над США и их союзниками «в политическом и военном противостоянии» с Пхеньяном.