СМИ узнали о работе Путина каскадером в кино в 70-е годы

Президент России Владимир Путин снимался на киностудии «Ленфильм» в качестве каскадера. Об этом «Дождю» рассказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

Шестаков утверждает, что снимался с лидером нации в фильмах «Блокада» и «Ижорский батальон» в 1970-е годы. Название третьего фильма он припомнить не смог.

«Нам было все равно, кого играть. Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам. Мы студенты были, а могли пойти в ресторан "Кавказский", например. Если уж там у меня зарплата инженера была 110 рублей, то когда шли съемки, я в день получал 75 рублей. То есть это такие были приличные деньги», — рассказал Шестаков.

Он также сообщил, что в качестве каскадера снимался и бизнесмен Аркадий Ротенберг.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему о работе Путина в кино ничего неизвестно. В «Ленфильме» заявили, что в картотеке каскадеров Владимир Путин не значится, но это не значит, что он не снимался.