Минтранс попросил Медведева уволить главу Росавиации

Министерство транспорта РФ направило главе правительства Дмитрию Медведеву представление об отставке главы Росавиации Александра Нерадько, рассказали RNS два источника, близких к министерству.

По словам собеседников агентства, представление было направлено «недавно».

В Минтрансе и Росавиации отказались комментировать данное сообщение.

Ранее Генеральная прокуратура РФ направила министру транспорта России Максиму Соколову представление, в котором говорилось о нарушениях воздушного законодательства при реализации Росавиацией полномоночий по осуществлению контроля за деятельностью авиакомпании «Вим-Авиа».

По данным ГП, Росавиация проводила процедуры сертификационного и лицензионного контроля авиакомпании лишь формально, а финансово-экономические состояние эксплуатанта «должным образом не проверялось». Ведомство обвинили в том, что оно не принимало мер на фоне роста количества задержек рейсов «Вим-Авиа», нехватки воздушных судов и роста кредиторской задолженности компании до 3,8 млрд рублей.

Напомним, собственник «Вим-Авиа» Рашид Мурсекаев объявлен в международный розыск, в отношении него суд принял решение о заочном аресте в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании.