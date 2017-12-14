Американские СМИ обвинили Россию в подготовке к ядерной войне

Россия готовится к войне, поэтому наращивает и модернизирует арсенал тактического ядерного оружия. Об этом The Washington Free Beacon сообщили источники в Пентагоне.

Собеседники издания рассказали, что к 2026 году число ядерных боеголовок за счет маломощных тактических ядерных боезарядов нового поколения будет увеличено с семи до восьми тысяч. Кроме того, запланировано создание компактных ядерных зарядов мощностью от 10 до 1000 тн в тротиловом эквиваленте. Они предназначены для оснащения высокоточных ракет и космических спутников.

«Такая ядерная модернизация выглядит зловеще, поскольку связана с новой стратегической доктриной Москвы, требующей оперативного применения ядерного оружия в ходе любого обычного конфликта», — отмечает издание.

Кроме того, будут модернизированы поземные объекты ядерного командования — подземный командный пункт системы 15Э601 «Периметр» Ракетных войск стратегического назначения, расположенный в горном массиве Косьвинский Камень (Северный Урал), бункер Белорецк-16 в горе Ямантау (Южный Урал), а также убежища в Вороново и Шарапово, находящиеся недалеко от Москвы.

В январе 2018 года американские военные предоставят президенту США Дональду Трампу доклад, посвященный российскому ядерному оружию.