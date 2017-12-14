Путин объяснил отсутствие в стране конкурентоспособной оппозиции

Телеканал Life спросил президента об отсутствии сильного конкурента в стане оппозиции. Владимир Путин ответил: «Проще всего сказать, что не мне же самому себе конкурентов воспитывать» — и сказал «неожиданное», о том, что считает необходимой конкуренцию в политической среде России и формирование сбалансированной политической системы.

«Когда мы говорим об оппозиции, важно ведь не только шуметь на площадях и в более кулуарной обстановке», — пояснил президент РФ. По его словам, принципиально важно «предложить что-то еще лучше», чем обеспечивает действующая власть.

Путин признал, что люди многим недовольны на сегодняшний день и правы в этом, потому что «можно было бы лучших результатов добиваться», но когда они смотрят на предложения лидеров оппозиции (особенно несистемной), то еще больше разочаровываются. «Нужно предложить не эфемерную, не крикливую, а реальную повестку дня, которой люди бы поверили», — подытожил Путин.

Отметим, что он начал отвечать на вопрос об отсутствии конкурентоспособной оппозиции с обзора достижений власти за последние десятилетия — с конца 1990-х годов. Путин заявил, что в развитии России «сложилась специфика», и молодые люди могут «не помнить и не знать», как обстояли дела в стране на рубеже веков.

Президент напомнил, что с 2000 года ВВП вырос на 75%, перерабатывающая промышленность «росла ускоренными темпами», реальная зарплата выросла в 3,5 раза, а реальные пенсии — в 3,6 раза, смертность сократилась в 2,6 раза, а материнская — в 4 раза, долги сократились втрое, а резервы страны увеличились в 30 раз. «Ведь это о чем-то говорит», — заявил Путин.