В Москве пройдет обсуждение книги Павла Уварова о Франции XVI в.

Один из самых известных российских историков — Павел Уваров — 22 декабря представит свою книгу «Под сводами Дворца правосудия: Семь юридических коллизий во Франции XVI века». В ноябре 2017 года книга была удостоена премии А. Леруа-Болье как лучшее исследование о Франции на русском языке.

В книге рассматриваются конфликты, участниками которых стали французские адвокаты, судьи и университетские магистры. Помимо восстановления их исторических и биографических обстоятельств на основе архивных источников, эти конфликты рассмотрены и как юридические коллизии, то есть как противоречия между компетенциями различных органов власти или между разными правовыми актами, регулирующими смежные отношения, и как казусы — запутанные случаи, требующие применения микроисторических методов исследования. Избранный ракурс позволяет взглянуть изнутри на важные исторические процессы: формирование абсолютистской идеологии, стремление унифицировать французское право, функционирование королевского правосудия и проведение судебно-административных реформ, распространение реформационных идей и вызванные этим религиозные войны, укрепление института продажи королевских должностей. Большое внимание уделено проблемам истории повседневности и истории семьи. Но главными остаются базовые вопросы обновленной социальной истории: социальные иерархии и социальная мобильность, степени свободы индивида и группы в определении своей судьбы, представления о том, как было устроено французское общество XVI века.

Организаторы мероприятия отмечают, что в некоторой степени книга является продолжением разговора о подходах к изучению истории, начатого в предыдущей работе П. Ю. Уварова — «Между “ежами” и “лисами”. Заметки об историках» (НЛО, 2015).

В презентации, помимо автора, примет участие главный редактор издательского дома «НЛО» Ирина Прохорова, другие известные российские гуманитарии.

Павел Юрьевич Уваров — специалист в области западноевропейской истории Средних веков и раннего Нового времени. Занимается историей Франции, историей российско-французских отношений, историей университетов, историографией, социальной историей Европы. Член-корреспондент РАН по Отделению историко-филологических наук (всеобщая история), доктор исторических наук, профессор школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, лавный научный сотрудник, заведующий Отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового времениИнститута всеобщей истории РАН, иностранный член Международной комиссии по истории университетов (ICHU), отв. редактор журнала «Средние века», член редколлегии изданий: «Одиссей. Человек в истории», «Французский Ежегодник», «Исторические исследования», член Вольного исторического общества, участник проекта «Публичные лекции «Полит.ру»» и других проектов нашего издания.

Место и время: обсуждение пройдет 22 декабря 2017 г. в 19.00 в Культурном центре «Покровские ворота» (ул. Покровка, д. 27, строение 1). Вход свободный.