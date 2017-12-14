Путин опроверг готовое решение вопроса о повышении пенсионного возраста

Один из вопросов, заданных президенту РФ на пресс-конференции с журналистами, коснулся повышения пенсионного возраста, которое, по словам задавшей его корреспондентки, уже является решенным вопросом. Владимир Путин опроверг это утверждение, отметив, что окончательные решения все еще не готовы.

Глава государства напомнил аргументы сторонников повышения пенсионного возраста: нынешние сроки выхода на пенсию (55 лет у женщин и 65 лет у мужчин) были обозначены в 1930-х годах, когда продолжительность жизни была примерно такой же (55-65 лет). Сейчас же все европейские страны, а также Белоруссия, Казахстан и даже Украина уже приняли решение повысить пенсионный возраст. «Только мы» пока воздерживаемся, отметил Путин.

Если пенсионный возраст не повышать, то из-за роста продолжительности жизни количество работающих граждан будет сокращаться, а пенсионеров — расти, и мы не сможем «балансировать пенсионную систему».

Путин заверил, что «катастрофической ситуации, при которой выплаты прекратятся, не возникнет», но если не повысить пенсионный возраст, то доходы пенсионеров «будут заморожены». Сторонники повышения считают, что нужно установить один пенсионный возраст для обоих полов. «У нас женщины и в 55 лет рожают, слава Богу и дай им Бог здоровья», — отметил президент РФ.

Противники повышения пенсионного возраста, по его словам, предупреждают о проблеме: если мы хотим придать экономике инновационный характер, чтобы главную роль играли цифровые технологии, это значит, что тот результат, который сейчас достигается тысячей рабочих, завтра может быть достигнут сотней человек, а мы еще и возраст выхода на пенсию отсрочим, а куда девать этих людей, и что станет с рынком труда?

«Есть и другие соображения, нужно просчитать по каждой позиции, к чему что приведет. Разумеется, при любом варианте принятия решения это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию, и совершенно точно не будет шоковым разовым решением», а произойдет «постепенно и мягко» — или через полгода, или через год — но «никакого окончательного решения не принято», подчеркнул Путин. По его словам, «такие решения не могут приниматься кулуарно даже на уровне правительства, это должно происходить открыто» с привлечением общественности и открытой дискуссией.