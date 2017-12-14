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14 декабря 2017, 10:00
Владимир Путин Дмитрий Песков закон об «иностранных агентах»

Песков объяснил информационную войну против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Андрей Любимов / АГН "Москва"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» назвал попытки задушить суверенность России причиной информационной войны, которая против нее ведется.

«С попытками задушить растущие возможности и способности России доносить свой голос до мирового сообщества, растущий потенциал, в том числе и технологический, с точки зрения информационных технологий, доносить свой голос в плане опровержения тех лживых новостей, которые идут в отношении нашей страны», — заявил Песков.

Он также отметил, что некоторые западные СМИ являются ангажированными, однако ведут свою деятельность, не встречая препятствий.

«Эти СМИ имеют возможность работать свободно у нас в стране. И, наверное, это то, чем мы гордимся. И то, кстати, на что мы призываем наших партнеров обратить внимание в плане того, какие условия работы создаются здесь для зарубежных СМИ», — подчеркнул Песков. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что закон о СМИ-иноагентах лишь регулирует их деятельность, а не препятствует ей.

Песков также подтвердил, что никаких ограничений для посещения большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не существует.

«Все, кто подал заявку, и все, кто в ладах с законом нашим смогут принять участие, а СМИ действуют на основе закона о СМИ», — указал он.

Интервью Дмитрия Пескова с 19:15.

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