Опрошенные политтехнологи ждут протестов после выборов президента РФ

В результате опроса, проведенного на VII Форуме специалистов политических профессий, выяснилось, что 45% опрошенных ожидают массовые протесты после выборов президента России в 2018 году. Об этом пишет РБК.

На форум собрались 215 специалистов в области политтехнологий, 172 из них приняли участие в экспертном опросе. По их мнению, предсказуемость выборов приведет к мобилизации оппозиции как в больших городах, так и в региональных центрах. Чуть меньше, 39% опрошенных, предположили проведение протестных акций только в крупных городах. 37% политконсультантов считают, что протестов не будет, зато начнется массовая медийная кампания несистемной оппозиции по снижению доверия к результатам выборов.

По мнению 47% опрошенных специалистов, оппозиционеры могут также пойти на участки, чтобы принять участие в протестном голосовании.

Глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко сообщил РБК, что предпосылок к массовым протестам не видит. Однако он ожидает «неизбежную волну критики в западных СМИ».

«Вполне вероятно и разочарование со стороны радикально-патриотического электората, который считает, что в последнее время власть идет на слишком большие уступки», — заявил Минченко.