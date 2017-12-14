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14 декабря 2017, 13:23
биология насекомые сельское хозяйство США

Биологи ищут устойчивые к опасному вредителю растения

Halyomorpha halys
Halyomorpha halys
Christopher Nacci, USDA-ARS

Сотрудники исследовательского центра министерства сельского хозяйства США провели серию экспериментов, чтобы выявить сорта сои, устойчивые к опасному инвазивному вредителю – коричневому мраморному щитнику (Halyomorpha halys).

Это насекомое принадлежит к отряду полужесткокрылых (то есть клопов). Взрослый клоп имеет длину до 1,7 сантиметра, основной цвет его коричневый, но характерные вкрапления на голове и спинке действительно создают подобие мраморного окраса. От сходных видов он отличается белыми полосками на усиках и черно-белым узором по краю щитка.

Своим хоботком клоп прокалывает плоды или листья растений и питается их соками. Поврежденные растения слабеют, развитие плодов часто прекращается, в местах прокола возникает гниль. Возникает также риск заражения растения болезнями. Щитники повреждают сою, бобы, яблони, груши, малину, виноград, персик, хурму, инжир, цитрусовые, помидоры, огурцы и кукурузу. В  теплом климате они могут произвести несколько поколений за лето. Родина коричневого мраморного щитника – Китай, Корея, Тайвань и Япония. В 1998 году он был завезен в США, где за прошедшие годы распространился по 43 штатам из 50. Также он был отмечен в Швейцарии, Новой Зеландии, а недавно проник и в Южную Америку. В 2015 году мраморных щитников обнаружили в России (в районе Сочи) и в Абхазии. Причем он появился в этих местах массово и сразу вызвал значительные потери урожая плодовых культур. В 2016 году в Гульрипшском и Сухумском районах Абхазии, где мраморных щитников было больше всего, урожаи персиков, мандаринов и хурмы упали в два – три раза.

Теперь группа исследователей во главе с Джонатаном Ламантией (Jonathan LaMantia) провела тестирование более 100 линий сои на устойчивость к этому вредителю. Ученые воспользовались имеющимся у министерства сельского хозяйства США генетическим банком сои. Семена высевали, а затем на стадии образования плодов заражали коричневым мраморным щитником. Исследователи старались брать как те разновидности сои, которые наименее поражаются вредителем, так и те, что страдают от него сильнее всего, для дальнейшего определения генов, связанных с устойчивостью и неустойчивостью к щитнику. Для четырех лидирующих сортов в каждой из обеих категорий испытание повторили еще раз.

В результате оказалось, что меньше всего повреждений, нанесенных щитником, обнаружилось на сое из линий PI 097139 и PI 085665. Вероятно, не случайно, что эти линии происходят из Японии и Северной Кореи, где это насекомое обитает давно. Также ученые определили стадию роста сои, после которой щитники меньше повреждают ее плоды, предпочитая более молодые. Это наблюдение поможет производителям более эффективно распределять инсектициды, защищая от щитников только растения на соответствующих стадиях развития.

Результаты исследования опубликовал Journal of Economic Entomology.

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