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14 декабря 2017, 10:13
астрономия

Астрономы сфотографировали «звездные ясли»

Sharpless 29
Sharpless 29
ESO/M. Kornmesser

Астрономы получили изображение «звездных яслей» Sharpless 29 – туманности, содержащей области активного звездообразования, сообщает пресс-релиз Европейской Южной обсерватории (ESO). Изображение получено  получено камерой OmegaCAM на обзорном телескопе ESO VLT Survey Telescope. На гигантском снимке можно увидеть много интересных астрономических явлений, в том числе облака космической пыли и газа, которые отражают, поглощают и переизлучают свет молодых горячих звезд внутри туманности.

Изображенная на снимке область неба занесена в каталог Шарплесса областей Н II: межзвездных облаков ионизованного газа, в которых кипит звездообразование. Туманность Sharpless 29 (Sh 2-29) расположена на расстоянии около 5500 световых лет от нас в созвездии Стрельца, рядом с еще более обширной туманностью Лагуна. В Sh 2-29 сосредоточено много астрономических чудес, в том числе очень активная область звездообразования NGC 6559туманность в самом центре кадра. При поперечнике всего-навсего в несколько световых лет, она наглядно демонстрирует, к какому хаосу  может привести массовое рождение звезд в межзвездном облаке. Молодым звездам на этом фото не более двух миллионов лет и они разбрасывают во все стороны потоки высокоэнергетического излучения. Эта энергия разогревает окружающую звезды пыль и газ, а мощные звездные ветры разрушают и деформируют туманность изнутри. Под действием интенсивного излучения двойной звезды внутри туманности образовалась гигантская полость, которая расширяется, оттесняя межзвездное вещество в разных направлениях с образованием красноватой аркообразной пограничной стенки.

Когда межзвездные пыль и газ бомбардируются ультрафиолетовым излучением горячих молодых звезд, они под воздействием этой энергии начинают ярко светиться. Диффузное красное свечение, заполняющее изображение, представляет собой эмиссию водородного газа, в то время как голубое сияние обусловлено отражeнием и рассеянием на малых пылевых частицах. Кроме эмиссии и отражения, здесь происходят и процессы поглощения. Пылевые массы загораживают свет на его пути к нам, что не дает нам видеть лежащие позади них звезды, а меньшие клочья пыли образуют темные волокнистые структуры внутри облаков.

Благодаря своему сложному и разнообразному составу область Sharpless 29 является для астрономов настоящим полигоном для исследования физических процессов. Начальные фазы звездообразования, влияние молодых звезд на окружающие их пыль и газ, магнитные возмущения – все это можно наблюдать и исследовать здесь.

Но молодые массивные звезды живут быстро и умирают молодыми. Они заканчивают свою историю взрывом сверхновой, оставляя после себя обогащенные тяжелыми элементами газ и пыль. За несколько десятков миллионов лет все это вещество будет выброшено в окружающее пространство и на этом месте останется только рассеянное звездное скопление.

Область Sharpless 29 наблюдалась с помощью камеры ESO OmegaCAM на обзорном телескопе VLT (VST) на Серро Параналь в Чили. Площадь поля OmegaCAM более, чем в 300 раз превышает самый большой размер поля камеры Космического телескопа Хаббла NASA/ESA; спектральный диапазон инструмента простирается от ультрафиолетовой до инфракрасной области. Замечательной особенностью камеры является способность получать изображения в красной линии водорода H-альфа, излучение в которой как раз и характерно для таких туманностей, как Sharpless 29.

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