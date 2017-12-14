Сатурн обзавелся кольцами сравнительно недавно

Долгое время планетологи полагали, что кольца вокруг Сатурна возникли одновременно с формированием планеты или вскоре после этого. Однако данные, собранные аппаратом Cassini, свидетельствуют, что возраст колец составляет всего 150 – 300 миллионов лет, то есть, если бы земные астрономы наблюдали Сатурн в эпоху динозавров, они бы не увидели никаких колец.

Молодой возраст колец Сатурна подтверждает их небольшая, как оказалось, масса. Суммарно они весят 40 % от веса Мимаса – одного из спутников планеты. Также об их возрасте можно судить по степени загрязнения льда – основного вещества колец – микрометеорами. Аппарат Cassini в течение нескольких лет измерял интенсивность потока метеоров в окрестностях Сатурна (она оказался в десять раз больше, чем считалось ранее), и на основе этих данных ученые смогли рассчитать время образования колец.

Исследователи предполагают, что причиной возникновения колец стала катастрофа, случившаяся в окрестностях Сатурна. Комета или астероид врезались в ледяной спутник и разбили его на отдельные осколки, которые распределились по орбите. Или же один из спутников был разорван гравитационными силами.

Исследование было представлено в докладе на конференции Американского геофизического союза.