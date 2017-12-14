Суд в Бельгии закрыл дело об экстрадиции Пучдемона

Адвокат экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона заявил, что бельгийский суд первой инстанции официально объявил о прекращении дела об экстрадиции его подзащитного. Об этом Поль Бекар рассказал РИА Новости.

Ранее суд Испании снял решение об аресте Карлеса Пучдемона и четырех министров каталонского правительства. Экс-глава автономии объяснил это «испугом стать посмешищем и проиграть». Тем не менее, он решил остаться в Бельгии и предвыборную борьбу вести из Брюсселя.

В ходе плебисцита 1 октября, признанного Мадридом незаконным, большинство жителей Каталонии высказались за отделение от Испании. 27 октября каталонский парламент принял резолюцию о независимости. В ответ сенат Испании ввел в автономии прямое управление.