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14 декабря 2017, 15:37
Владимир Путин дети

Путин высказался о проблеме абортов

Владимир Путин на пресс-конференции
Владимир Путин на пресс-конференции
АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста ИА "Иван-чай", который призвал отказаться от дискриминации по возрастному признаку и принять меры в поддержку нерожденных детей.

По словам Путина, он выступает против запрета абортов, так как это увеличит количество случаев незаконного прерывания беременности, что является угрозой для жизни женщины.

Он, однако, отметил, что необходимо оказывать поддержку тем женщинам, которые стоят перед выбором - рожать ли им ребенка. Путин напомнил, что правительство работает над этими мерами, в том числе, вводятся выплаты на первого ребенка, продлевается срок действия материнского капитала, внедряются меры по субсидированию ипотеки.

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