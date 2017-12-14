14 декабря 2017, 12:54
Путин рассказал о развитии Арктики
Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции ответил а вопрос о программе по развитию Арктики.
"Необходимо,чтобы промышленное освоение Арктики, цитирую Ломоносова: "Россия должна прирастать богатствами", происходило при бережном отношении к природе и обеспечении экологической и военной безопасности в регионе. Нужно не забывать об интересах малых коренных народов Севера, не нарушать их хозяйственные интересы. Если же они вступают в конфликт с большими программами, то необходимы меры по компенсации потерь", - заявил он.
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