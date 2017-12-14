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14 декабря 2017, 13:05
армия Владимир Путин

Путин отказался признавать военные расходы страны избыточными

Большая пресс-конференция Владимира Путина. 14 декабря 2017
Большая пресс-конференция Владимира Путина. 14 декабря 2017

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, не повлияют ли военные расходы России на обеспечение социальных нужд страны.

"Военные расходы должны быть сбалансированы тем, чтобы не разрушать свою безопасность, но и не нести потерь в соцсфере. Всего на них предусмотрено 2,8 трлн рублей, это 2,8% ВВП. Это 46,8 млрд долларов. В США, например, эта цифра составляет 700 млрд долларов. Наша страна не может себе позволить такие расходы, но и заложенной суммы много. Говорят: "Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую", однако есть и более современные шутки. Сын приходит к отцу-офицеру, и тот спрашивает его, куда делся его кортик. Сын отвечает, что выменял его на часы. Отец заявил, что часы хорошие. "Но, если завтра придут бандиты и убьют меня, твою мать, изнасилуют твою сестру, то ты выйдешь и скажешь: "Московское время 12 часов 30 минут", - ответил Путин шуткой.

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