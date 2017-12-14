Путин назвал Китай основным стратегическим партнером

Президент Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции ответил на вопрос о взаимодействии с Китаем.

Президент признал, что экономика КНР развивается динамично, но призвана обеспечить стабильность населения. По его словам, это важно для России, так как Китай является важнейшим торгово-экономическим партнером для страны.

Путин заявил об интересе Китая к Северному морскому пути, что может обеспечить более легкую транспортировку товаров из Азии в Европу. Кроме того, КНР, по его словам, заинтересована в арктических проектах, в том числе, заводе СПГ, и является одним из основных инвесторов.

Российский лидер рассказал о проекте высокоскоростного движения из Северной Европы в Китай через РФ.

По его словам, вне зависимости от исхода выборов в РФ, Россия и Китай останутся важнейшими стратегическими партнерами.