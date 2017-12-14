Путин связал допинговый скандал с грядущими выборами в РФ

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о допинговом скандале с российской сборной в ходе своей пресс-конференции.

По его словам, очевидно, что скандал раздувается "в преддверии российского внутриполитического календаря". "Я знаю, что так и есть", - подчеркнул он.

Однако Путин отметил, что страна сама виновата в этом, так как случаи применения допинга все же выявлены. По его мнению, подобная ситуация наблюдается и в других странах, но она не является настолько политизированной.

По мнению Путина, тем спортсменам, которые принимают препараты по рекомендации врачей, нужно разрешить участвовать в соревнованиях, пусть и в отдельной категории.

Президент подчеркнул, что Россия готова к взаимодействию с МОК, но намерена отстаивать свои права в судах, в том числе и гражданских.

Комментируя ситуацию с информатором ВАДА Родченковым, Путин заметил, что нельзя работать с людьми, имеющими психические расстройства. «Он находится под контролем спецслужб. Какие они дают ему препараты, чтобы он говорил то, что нужно?»,- заметил он.