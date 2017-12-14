Путин рассказал о подготовке к ЧМ-2018

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о подготовке к ЧМ-2018 во время своей пресс-конференции.

По словам Путина, из 12 стадионов, подготовленных к чемпионату, на одном зафиксировано отставание от графика строительства, но оно будет устранено.

Президент подчеркнул, что более половины расходов на ЧМ - частные инвестиции. Государственные же деньги, по его словам. расходуются на подготовку инфраструктуры - дорог, вокзалов и аэропортов. Путин уверен, что все проекты будут сданы в срок.