Путин обвинил Польшу в провокации конфликта из-за крушения самолета Качиньского

Президент Владимир Путин ответил на вопрос польского журналиста о ходе следствия по делу разбившегося самолета польского президента Леха Качиньского.

Президент напомни, что самолет взлетал из Варшавы, а не из Москвы, и, даже если на борту произошел взрыв, в этой истории не может быть "российского следа". "Значит, там их и положили! Ищите тогда у себя!", - заявил Путин.

По его словам, Польша пытается раздуть конфликт вокруг самолета, чтобы "поднять некие внутренние рейтинги" вместо того, чтобы налаживать отношения. "Повзрослейте уже наконец!", - призвал он.

По словам Путина, Варшава понесла огромные убытки из-за санкций против РФ. Он заключил, что Москве от Варшавы "ничего не надо".