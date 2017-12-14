Путин ответил Собчак на вопрос о страхе перед оппозицией

Президент Владимир Путин ответил на вопрос Ксении Собчак о конкуренции на выборах 2018 года.

Путин пошутил: "Вы тоже проникли сюда незаконно как кандидат?". На что Собчак ответила, что присутствует на мероприятии как корреспондент "Дождя", и это единственная возможность задать вопрос президенту, который не участвует в дебатах.

Собчак спросила Путина об ограничении участия политика Алексея Навального в выборах и о препятствиях, которые возникли у ее штаба после выдвижения на выборы. "Почему власть боится честной конкуренции?" - спросила она.

На это Путин ответил, что у оппозиции должна быть позитивная программа, а Собчак идет под лозунгом "Против всех". Говоря о Навальном, Путин назвал его "персонажем", сравнил с Михаилом Саакашвили, а также предрек, что такого рода оппозиция "будет бегать и устраивать майданы как на Украине". Он подчеркнул, что основная проблема - в радикализме, уподобив сторонников Навального движению "Оккупай Уолл-стрит".

"Власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из бороды, смотря, как олигархи выводят деньги из страны, как это было в 90-е", - подытожил Путин, отметив, что власти "никого не боятся".