Путин предложил ограничить кредиты коммерческих банков для регионов

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о возможности передать регионам больше полномочий по распределению налогов во время своей пресс-конференции.

По его словам, подобные варианты обсуждаются, а недавно было принято решение о реструктуризации задолженностей некоторых субъектов на 7 лет под 5%. Те регионы, которые обеспечат рост налогов не ниже налоговой базы, получат рассрочку на 12 лет. На нужды регионов передадут 12 млрд рублей, которые должны пойти на развитие субъектов.

Путин заявил, что уровень жизни в различных регионах должен быть примерно одинаков. Власти занимаются выравниванием доходов бюджетов, отметил он. Путин назвал перераспределение доходов от регионов-доноров справедливым, однако призвал делать это аккуратно.

Президент призвал уйти от кредитной закредитованности регионов коммерческими банками, которая зачастую достигается из-за сговора с местными властями. По его мнению, в этой сфере нужны ограничения.