Путин призвал к обмену заключенными и пленными с Украиной

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о участии РФ в украинских событиях во время своей пресс-конференции.

По его словам, нынешние минские соглашения являются неэффективными только из-за нежелания Киева принять положение об особом статусе Донбасса. Путин отметил, что он не был против того, чтобы включить США в нормандский формат.

Вопрос от журналиста "Униан": "Ваши "решатели" попадают в плен на Украине. Вы не хотите устроить обмен — пленных русских на тех, кто арестован и посажен в России?".

Путин заявил, что считает именно украинские власти виновными в возникновении конфликта в Донбассе. По его словам, российской армии в регионе нет, но есть обособленные боеспособные образования, которые могут отражать угрозы.

Путин считает, что все переговоры сводятся к тому, что установить международный контроль за этой территорией, но он не против этого, однако Киев уклоняется от прямых контактов по теме.

Российский лидер уверен, что население Донбасса страдает от действий военных из Киева и нацбатальонов.

Отвечая на вопрос об обмене пленными, Путин напомнил, что Россия согласилась с украинским списком обмена пленных, но Киев сам прервал переговоры. Он призвал произвести обмен в канун Нового года "в качестве доброго шага".

Говоря о действиях Михаила Саакашвили, Путин возмутился: "Как вы все это терпите? Что, в стране больше нет украинцев?". Он заявил, что на действия политика просто "больно смотреть".

Путин напомнил об общем историческом прошлом России и Украины, отметив, что россиянам близки ценности украинского народа. Он признал, что, если украинцы считают, что они имеют право на самостоятельное развитие, то "так тому и быть". Однако отметил, что остальной мир стремится к объединению.