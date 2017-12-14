14 декабря 2017, 18:18
ЕЦБ и Банк Англии не стали менять ключевые ставки
Европейский центробанк и Банк Англии сохранили ключевые ставки на прежнем уровне, сообщает RNS.
ЕЦБ объявил о сохранении базовой процентной ставки на нулевом уровне, Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5% годовых.
Ранее Федеральная резервная система США повысила процентную ставку с 1-1,25% годовых до 1,25-1,5%.
15 декабря решение по базовой ставке должен принять Банк России.
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