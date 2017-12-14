ЕЦБ и Банк Англии не стали менять ключевые ставки

Европейский центробанк и Банк Англии сохранили ключевые ставки на прежнем уровне, сообщает RNS.

ЕЦБ объявил о сохранении базовой процентной ставки на нулевом уровне, Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5% годовых.

Ранее Федеральная резервная система США повысила процентную ставку с 1-1,25% годовых до 1,25-1,5%.

15 декабря решение по базовой ставке должен принять Банк России.