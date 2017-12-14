Госдума отказалась сокращать новогодние каникулы

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, сокращающий новогодние каникулы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В соответствии с документом, депутаты КПРФ планировали сделать рабочими 4,5 и 6 января. Они указывали, что слишком долгие праздники негативно сказываются на социально-экономической ситуации в стране.

Кроме того, народные избранники предлагали сделать нерабочим днем вместо 12 июня 28 июля, День крещения Руси. Депутаты также сочли приемлемым перенести День народного единства с 4 ноября на 7 ноября, как дань уважения предкам, «вырвавшим страну из нищеты и безграмотности».

Однако в Госдуме сокращать новогодние каникулы не захотели.

«Данная норма позволит гражданам спокойно подготовиться к празднованию Нового года без суеты и затрат рабочего времени, что имеет место быть в настоящее время», — говорится в пояснительной записке.