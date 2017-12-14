КНДР пообещала США жесткие контрмеры за морскую блокаду

Представитель северокорейского внешнеполитического ведомства назвал предполагаемое введение морской блокады республики «неприемлемым актом агрессии против ее суверенитета», поэтому если «США и их последователи» выполнят свою угрозу, то КНДР оставляет за собой право принять «жесткие милитаристские контрмеры».

Кроме того, в Пхеньяне заявили, что международное сообщество должно внимательнее относиться к действиям США на Корейском полуострове, которые руководство КНДР считает «безответственными маневрами», говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Это уже второй комментарий по поводу возможного введения морской блокады, поступивший из КНДР. Ранее северокорейское издание «Нодон синмун» писало, что эта мера станет «абсолютно неприемлемым нарушением суверенитета государства», «актом агрессии против священного суверенитета и достоинства КНДР» и «еще одним публичным объявлением войны».

Автор статьи в газете отметил, что продавить Северную Корею с помощью санкций Вашингтон не сумел, поэтому и начал форсировать рассуждения о «глобальной угрозы» республиканской ядерной программы — чтобы еще больше ужесточить ограничительные меры.