14 декабря 2017, 17:25
Роскомнадзор пообещал постараться избежать блокировки YouTube
Роскомнадзор рассчитывает, что удастся урегулировать претензии к видеохостингу YouTube и избежать его блокировки в России, сообщил РБК представитель ведомства.
Ранее в «Открытой России» сообщили, что Роскомнадзор официально уведомил YouTube об угрозе блокировки из-за аккаунта движения, доступ к информационным ресурсам которого ранее был ограничен в России.
Вслед за этим представитель Роскомнадзора уточнил: «В настоящее время Роскомнадзор рассчитывает добиться выполнения требований российского законодательства путем диалога с зарубежными социальными сетями и YouTube».
По словам собеседника РБК, пока идут переговоры, угрозы блокировки этих ресурсов нет.
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