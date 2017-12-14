Роскомнадзор пообещал постараться избежать блокировки YouTube

Роскомнадзор рассчитывает, что удастся урегулировать претензии к видеохостингу YouTube и избежать его блокировки в России, сообщил РБК представитель ведомства.

Ранее в «Открытой России» сообщили, что Роскомнадзор официально уведомил YouTube об угрозе блокировки из-за аккаунта движения, доступ к информационным ресурсам которого ранее был ограничен в России.

Вслед за этим представитель Роскомнадзора уточнил: «В настоящее время Роскомнадзор рассчитывает добиться выполнения требований российского законодательства путем диалога с зарубежными социальными сетями и YouTube».

По словам собеседника РБК, пока идут переговоры, угрозы блокировки этих ресурсов нет.