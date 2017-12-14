Саакашвили отреагировал на критику Путина

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook ответил на резкую критику президента РФ Владимира Путина.

«Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой?» — написал он.

Во время большой пресс-конференции российский лидер сравнил российского оппозиционер Алексея Навального с Михаилом Саакашвили, который «бегает и устраивает майданы». Путин отметил, что при взгляде на это жалкое зрелище его сердце обливается кровью.