14 декабря 2017, 16:27
Саакашвили отреагировал на критику Путина
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook ответил на резкую критику президента РФ Владимира Путина.
«Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой?» — написал он.
Во время большой пресс-конференции российский лидер сравнил российского оппозиционер Алексея Навального с Михаилом Саакашвили, который «бегает и устраивает майданы». Путин отметил, что при взгляде на это жалкое зрелище его сердце обливается кровью.
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