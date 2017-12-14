Московский арбитраж отказал Siemens в возврате крымских турбин

Арбитражный суд Москвы отказал компании Siemens в удовлетворении иска к ОАО «ВО "Технопромэкспорт"» и «ВО "Технопромэкспорт"» (структура «Ростеха») по поводу «незаконного» перемещения турбин в Крым. Об этом сообщает «Интерфакс». Во встречном иске также было отказано обеим российским компаниям.

Напомним, Siemens обвинила два «Технопромэкспорта» в незаконном перемещении в Крым четырех турбин. Согласно санкциям Евросоюза, немецкая компания запретила использовать на полуострове свои турбины, иначе ей грозили бы штрафы. По мнению истца, российские компании обманули Siemens, на этом основании концерн требовал вернуть технику.

Представители «Технопромэкспортов» уверены, что германская компания добивается не защиты своих прав, а исполнения санкций иностранных государств на территории РФ.

Юрист Siemens заявил, что компания готова вернуть 150 млн евро, выплаченных за оказавшиеся в Крыму турбины. Как сообщает РИА Новости, концерн настаивает на возвращении оборудования поставщику.

«Мы все прекрасно понимаем, что значит признание сделки недействительной. Обе стороны должны вернуть все полученное обратно», — сказал юрист. Он добавил, что по своим техническим характеристикам из-за климатических условий турбины подходят только для Таманского полуострова.

Однако суд отказался удовлетворить требование концерна.