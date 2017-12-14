Рособрнадзор нашел нарушения на сайтах 95% вузов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отчиталась о результатах проверки интернет-сайтов российских высших учебных заведений.

Ведомство уточняет, что участниками мониторинга в 2017 году стали 1592 образовательные организации высшего образования. 64% из них – государственные вузы и их филиалы, 36% – негосударственные. Рособрнадзор проверил наличие на сайтах вузов обязательных сведений, дополнительная информация у образовательных организаций не запрашивалась.

Проверка выявила нарушения у 95% вузов. У 10% вузов нарушений оказалось свыше 30%. 319 образовательных организаций не были представлены официальными сайтами или же ресурсы должным образом не функционировали.

Зафиксированы такие нарушения, как определение образовательной организацией минимального количества баллов для вступительного испытания меньше порога, установленного Рособрнадзором; несоответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в приказах о зачислении результатам, содержащимся в ФИС ГИА и приема. На сайтах «вузов-нарушителей» часто не указаны сведения о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, их описание, персональный состав педагогов с уровнем квалификации и опыта работы и условия обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Полностью выполнили условия мониторинга только 84 проанализированные образовательные организации.