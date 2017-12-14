Роскомнадзор пригрозил блокировать СМИ за «нежелательные» ссылки

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) дал разъяснения по поводу того, как российские СМИ могут пострадать из-за материалов «организаций, признанных в России нежелательными».

Если СМИ публикует на своих страницах активные гиперссылки на такие материалы и эти ссылки являются «неотъемлемой частью контекста», то сама публикация будет расцениваться надзорным ведомством как «способ распространения данного контента», а издание может быть заблокировано.

«Размещая гиперссылку на какой-либо материал стороннего ресурса, редакция СМИ знает о содержании материала, доступного по данной гиперссылке. Поэтому, размещая гиперссылку на материалы с противоправной информацией, редакция СМИ способствует ее распространению»,— говорится в сообщении Роскомнадзора.

Напомним, накануне федеральная служба приступила к массовой блокировке сайтов организаций, которые включены в список министерства юстиции как нежелательные на территории России. Кроме того, Роскомнадзор мониторит все СМИ и интернет-площадки в социальных сетях, которые перепечатывают материалы этих организаций.

Одна из них — это «Открытая Россия», спонсируемая экс-главой «ЮКОСа» Михаилом Ходорковским. По мнению следователей Генеральной прокуратуры, деятельность это организации «направлена на инспирирование протестных выступлений» и «дестабилизацию внутриполитической ситуации», поэтому 12 октября ее сайт был заблокирован. «Открытая Россия» при этом отказалась признать свой статус нежелательной организации.