СКР открестился от дела в отношении Родченкова 2011 года

Следственный комитет России опубликовал комментарий в связи с прозвучавшим на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вопросом об уголовном деле в отношении экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которое было возбуждено в 2011 году.

Напомним, журналист Олег Лурье спросил у главы государства, будут ли наказаны те, кто покрывал Родченкова, который в 2011 году стал одним из обвиняемых по делу о нелегальной торговле допингом, однако затем вдруг превратился в свидетеля и смог занять высокий пост.

В СКР отметили: «Уголовное дело, возбужденное в отношении Григория Родченкова в 2011 году по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта", Следственным комитетом России к производству не принималось».

При этом в ведомстве напомнили, что в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела в отношении Григория Родченкова по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Родченков объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.