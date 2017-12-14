Путин предложил сфере контроля за бизнесом ротацию кадров по типу военной системы

Президент Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции ответил на вопрос об избыточном контроле над малым бизнесом.

Президент заявил, что в сфере малого бизнеса происходит переход к рискоориентированной структуре, и проверки проводятся, в основном, в важнейших сферах, таких как здравоохранение. Путин заверил ,что число проверок предпринимателей сократилось, и ведется реестр учета этих проверок. Он отметил, что ситуация в этой сфере меняется к лучшему.

Глава государства признал, что существуют проблемы с деятельностью правоохранительных органов, что связано с коррупцией и низкой организацией работы, а также несоответствующим уровнем контроля. По его словам, в результате многие сотрудники силовых структур попадают в тюрьму.

Президент считает, что правоохранительной системе в этой связи необходима ротация кадров по типу военной системы.

Путин, отвечая на вопрос о зачистке банковского сектора, заявил, что Центробанк считается независимой структурой, не находится под контролем правительства и действует самостоятельно. По его словам, контроль в банковской сфере осуществляется, и, несмотря на поступающие ему отчеты о нарушениях в работе ЦБ, никаких подтверждений эта информация пока не получила.