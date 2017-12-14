Президент России назвал способ победить мировой терроризм

На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина российскому лидеру задали вопрос об итогах кампании в Сирии, о победе которой глава государства заявил несколько дней назад, отдавая приказ вывести войска ВКС с сирийской территории.

Одной из главных проблем сирийского урегулирования Путин назвал ситуацию с беженцами, которые покинули страну и устремились в соседние государства. По его словам, «страдает больше всего Турция», есть беженцы в Иордании и других странах, «мы знаем проблему иммигрантов, с которой столкнулась Европа», и «решать эту проблему, безусловно, нужно» — но самостоятельно Сирии сделать это не по силам. «И Россия одна с этим не справится, мы готовы принимать в этом участие в качестве одной из составляющих общих международных усилий», — пояснил глава государства.

Президент РФ заявил, что все «люди доброй воли» должны понимать, что если проблему сирийских беженцев не решать сейчас общими усилиями, то через считаные годы она ударит по всему миру. «Низкий уровень образования — один из главных источников терроризма на сегодняшний день», — предупредил российский лидер.

По его словам, военнослужащие ВКС РФ «достойно представляли интересы России» в Сирии, и в дальнейшем «участие наших специалистов будет востребовано» там — уже после централизованного вывода войск.

Кроме того, Путин рассказал о своей поездке в Сирию (он побывал на авиабазе Хмеймим по пути в Египет, который посещал с государственным визитом). Президент признал, что необходимость этой поездки была давно понятна, и вопрос оставался лишь с датой — необходимо было дождаться, когда в Сирии «будут созданы соответствующие условия», то есть российские военные закончат «ликвидацию террористических бандформирований».

«И вот она возникла там, эта обстановка», — пояснил глава государства. Он поблагодарил военнослужащих, которые обеспечивали безопасность его пребывания на сирийской территории, в том числе и «на земле».

«Специалисты сами знают: самый опасный момент — это посадка самолета, который может быть целью ПЗРК. Летчики, ребята — они не просто летели рядом, они при посадке ушли ниже нашего самолета. Сопла боевых машин разогреваются гораздо сильнее двигателей гражданского самолета, и они по сути прикрывали наш самолет, потом разошлись… Хотя, мне кажется, не было такой необходимости. И я хочу сказать что я им благодарен», — сказал Путин.

По его словам, «главным препятствием в борьбе с террором является повышение уровня благосостояния и образования населения и устранение исторической несправедливости на Ближнем Востоке». Что касается конкретно Сирии, то в ней, считает президент РФ, у глобальных игроков должно не быть «соблазнов использовать радикальные группировки для достижения своих сиюминутных политических целей». В качестве примера такого использования Путин привел запрещенную в России террористическую группировку «Аль-Каида», которую «создали в Афганистане, а она в конечном итоге нанесла удар по Нью-Йорку».

«Это самое простое — использовать боевиков для борьбы с тем же Асадом. Это самое простое, но и самое опасное», — подытожил президент России.