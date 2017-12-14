Россельхознадзор запретил ввоз чая из Шри-Ланки из-за вредного жука

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ограничила ввоз растительной продукции из Шри-Ланки из-за капрового жука, обнаруженного в партии чая, которая ранее поступила из этой страны.

«При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля партии чая в количестве 18,165 тонн происхождением Шри-Ланка, в упаковочном материале был выявлен особо опасный карантинный для России объект — капровый жук», — уточняется в сообщении ведомства. В пресс-службе Россельхознадзора подчеркнули, что этот жук отсутствует на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ограничения на ввоз всей шри-ланкийской растительной продукции вступают в силу с 18 декабря и будут действовать «до проведения переговоров и разъяснения ситуации с компетентной службой страны». Для Шри-Ланки это важный вопрос: по данным Федеральной таможенной службы РФ за 2016 год, экспорт чая оттуда составил 160,5 млн долларов.

Специалисты Россельхознадзора сообщили, что капровый жук, или Trogoderma granarium Ev. — один из самых опасных в мире многоядных вредителей, пожирающих запасы «колосовых, риса, кукурузы, масличных, бобовых, семена овощных, лесных, декоративных и других культур», причем его личинки разносятся «с тарой, одеждой, транспортными средствами, на шерсти грызунов».

В Африке капровый жук в иные года уничтожал до 70% положенной на хранение растительной продукции, и, по подсчетам экспертов Россельхознадзора, при его занесении на территорию РФ потери могут достичь десятков миллиардов рублей.

Капрового жука уже травили на территории СССР — речь идет о двух очагах, которые появились в Ставропольском крае в 1987-89 гг., и затраты тогда составили 6 млн рублей (416, 4 млн рублей в пересчете на нынешние цены).