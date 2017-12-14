Защитники Telegram попросили ООН защитить его от ФСБ

Специальный докладчик ООН по вопросам права на свободу слова Дэвид Кайе получил от международной правозащитной группы «Агора» обращение с просьбой повлиять на ситуацию с мессенджером Telegram в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой адвоката группы Дамира Гайнутдинова.

В «Агоре» полагают, что из-за своего принципиального отказа предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей Telegram могут заблокировать в России, а у его адвокатов не хватает юридических аргументов, чтобы противостоять властям. Эксперты не проявляют оптимизма: по их мнению, при попытке «наднациональных органов» вмешаться в вопросы российской внутренней безопасности, Москва может отказаться выполнять решения международных судов.

Между тем Гайнутдинов попросил Кайе обратиться к правительству РФ и порекомендовать ему «воздержаться от применения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн». С точки зрения закона ФСБ имеет права получать доступ к ключам для дешифровки переписки пользователей коммуникационных сервисов без предварительного судебного разрешения — такие нормы приняты летом прошлого года в рамках антитеррористического «пакета Яровой».

Российская аудитория Telegram составляет порядка 10 млн человек (такие данные обнародовал в сентябре основатель мессенджера Павел Дуров). Для защиты пользовательской переписки там используется сквозное шифрование, ключи которого регулярно меняются и генерируются непосредственно на устройствах конкретных пользователей, а сообщения, которыми люди обмениваются, не сохраняются на серверах коммуникационного сервиса. «Ни у кого, включая разработчика ПО и администратора сервиса, нет технической возможности получить или изготовить дубликаты этих ключей»,— подчеркнули в «Агоре».

Напомним, в конце июня Роскомнадзор включил Telegram в список организаторов распространения информации, обязав его организовать хранение метаданных и переписки пользователей на российской территории. В июле ФСБ без разрешения суда потребовала от владеющей мессенджером британской компании Telegram Partnership LLP выдать ключи шифрования для шести телефонных номеров, но получила отказ. За него мировой судья в октябре оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей, а два дня назад Мещанский районный суд Москвы оставил это решение в силе, признав его законным.

Соответственно, российские власти получили формальный повод для блокировки мессенджера на территории страны. «Агора» в связи с этим утверждает, что действия против Telegram повлекут за собой «уничтожение анонимности в интернете» и не соответствуют резолюции Генассамблеи ООН о «Праве на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху».