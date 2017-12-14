Путин ответил на вопрос о Трампе и «российском следе» в президентских выборах в США

Корреспондент ВВС News спросил президента РФ Владимира Путина о его отношении к американскому коллеге Дональду Трампу после года его пребывания у власти. По словам российского лидера, деятельность Трампа должны оценивать его избиратели, но объективно «мы видим некоторые достаточно серьезные достижения», которых нельзя не заметить.

«Посмотрите на рынки — как они выросли, это говорит о доверии инвесторов, что они доверяют тому, что делает Трамп в этой сфере. При всем уважении к его оппозиции, это объективные факты», — констатировал Путин.

Он признал, что есть вещи, которые Трамп «хотел сделать, но не смог пока» — например, реформа здравоохранения и улучшение отношений с Россией, которых он не в состоянии достичь «из-за известных ограничений». Путин выразил надежду на то, что желание налаживать отношения с РФ у президента США еще есть, поскольку оно в обоюдных интересах, так как вместе Россия и Штаты могут развиваться и нейтрализовать общие угрозы — терроризм, экологические угрозы, преодолевать кризисы в различных регионов мира. «Объединив усилия, мы можем сделать их более эффективными, чем сейчас, в интересах наших народов», — подытожил президент РФ.

На второй вопрос — о расследовании «российского следа» в президентских выборах США — Путин ответил, что «это все придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, чтобы придать его работе нелигитимный характер». «Для меня это странно, — пояснил Путин, — это делается как будто без понимания того, что люди, которые это делают, наносят ущерб внутриполитическому состоянию страны, обескровливают возможности избранного главы государства и без уважения относятся к избирателям, которые его избирали».

«Что, нужно вообще запретить любые контакты? — возмутился президент РФ. — Нашего посла обвиняли в том, что он с кем то встречался, но это же общемировая практика, когда дипломатические представители и даже члены правительства встречаются с кандидатами и их командами», обсуждают перспективы и решения, которые они примут, если придут к власти. «Кто тут что увидел запредельного, и почему это должно приобрести характер шпиономании?» — задался вопросом российский лидер.

В пример он привел итоги расследования по соцсетям (обвинение в адрес РФ в попытках повлиять на итоги выборов президента США через соцсети). «Реклама наших компаний изменяется сотыми долями процента, а американских— 200-300%, это кажется избыточным: бред какой-то, так же, как ситуация с нашими СМИ — RT и Sputnik, ник их доля в общем объеме информации ничтожна по сравнению с тем, что делают американские глобальные СМИ во всем мире и у нас в России. И это кажется угрозой. А где же тогда свобода распространения информации — один из краеугольных камней, на которых зиждется американская демократия?» — заявил Владимир Путин.

По его словам, выход из ситуации — это двигаться вперед, а «не набрасываться друг на друга».