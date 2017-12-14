ЕР пообещала поддержку самовыдвиженцу Путину

Партия «Единая Россия» окажет всестороннюю поддержку действующему главе государства Владимиру Путину в ходе президентской предвыборной кампании, сообщает РИА Новости.

С соответствующим заявлением выступил и.о. секретаря генерального совета ЕР Андрей Турчак.



Заявление Турчака о готовности партии помочь Владимиру Путину прозвучало после того, как президент в ходе ежегодной большой пресс-конференции объявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем, а не представителем «Единой России».

Турчак пояснил, что партия примет решение о поддержке самовыдвижения Путина сбором подписей на съезде, который пройдет в Москве 22-23 декабря.