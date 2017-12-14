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14 декабря 2017, 15:16
метро Санкт-Петербург суды теракт

Суд приговорил вербовщика террористов в Петербурге

Последствия теракта в метро Санкт-Петербурга
Последствия теракта в метро Санкт-Петербурга
НАК

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Обид Абдарымов был признан виновным в вербовке и склонению к террористической деятельности, и приговорен Московским окружным военным судом к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга считается «учеником» Абдыраимова, который признал свою вину. Однако в обвинительном заключении о связи с терактом ничего не сказано. Об этом сообщает «Фонтанка».

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля. Жертвами стали 15 пассажиров, пострадали более 100 человек. Бомбу взорвал смертник Акбарджон Джалилов.

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