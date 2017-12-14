Минобороны РФ изложило свою версию «перехвата» Су-25 над Сирией

Министерство обороны РФ опровергло появившиеся в западных СМИ сообщения о перехвате российских военных самолетов в небе над Сирией, который якобы осуществили накануне два истребителя-бомбардировщика F-22 ВВС США.

В сообщении силового ведомства подчеркивается, что американские и британские журналисты «в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное», говоря о нарушении российскими штурмовиками границы зоны деэскалации у восточного берега Евфрата, передает РИА Новости.

В Минобороны РФ пояснили, что два Су-25 следовали на высоте 3,3 тыс. метров, сопровождая автоколонну с гуманитарным грузом на западном берегу Евфрата, в районе города Маядина, когда «со стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22, который, отстреливая тепловые ловушки, создавал помехи». Тогда с высоты 10 тыс. метров к самолетам ВВС США «стремительно подошел» российский Су-35С, «выполнявший задачи воздушного прикрытия», и американцы ретировались.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в ВВС США сообщил о том, что американские бомбардировщики поднимались на перехват российских штурмовиков и вынуждены были подавать предупредительные сигналы (давать сигнальные залпы).