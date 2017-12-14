В Госдуме предложили ввести 12-летнее обучение в школе

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минобрнауки Ольге Васильевой с просьбой ввести в школах 12-й класс и увеличить летние каникулы на месяц. Об этом сообщает ТАСС.

«Подходы как к среднему образованию, так и к высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы», — заявил депутат.

Власов считает, что 12-й класс необходимо сделать профориентационным, так как сейчас многие выпускники вузов работают не по профессии. По мнению депутата, в школе дети получают знания, которые никак не помогают им определиться с выбором сферы занятости.

«Если такой ученик обучается за счет средств бюджета, то государство не получит в будущем необходимого экономического эффекта от того, что вкладывает в него средства», — пояснил Власов.

Депутат ЛДПР также предположил, что возможность путешествовать семьей в сентябре при продлении летних каникул на месяц благотворно скажется на российской экономике и развитии туристического бизнеса.