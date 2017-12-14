WADA объявило о новом расследовании в отношении россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало итоги допинг-тестов, полученные из базы Московской антидопинговой лаборатории, работавшей под руководством Григория Родченкова. Заявление по этому поводу было сделано на встрече специалистов агентства с представителями нескольких десятков спортивных организаций — международных спортивных федераций, Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) и другими антидопинговыми бюро.

«Международные федерации вместе с WADA проведут расследование. Мы будем консультировать и помогать федерациям в изучении дел. Хотя данных из базы Московской антидопинговой лаборатории может быть недостаточно для того, чтобы доказать факт нарушения антидопинговых правил, однако, они могут быть использованы вместе с другими доказательствами, что изобличит нарушение», — цитирует пресс-служба агентства слова его директора по разведке и расследованиям Гюнтера Янгера.

Он считает, что вкупе с докладом спецкомиссии WADA под председательством Макларена и судебно-медицинскими доказательствами системы АДАМС данные о допинг-тестах из Московской антидопинговой лаборатории «помогут начать новые расследования», которые в дальнейшем способны «привести к санкциям в отношении спортсменов».

Напомним, 14 декабря WADA сообщило о выявлении 300 российских спортсменов, которые принимали запрещенные препараты, но их положительные допинг-тесты были сокрыты в Московской антидопинговой лаборатории в период с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года. По словам Янгера, уличенные в применении допинга атлеты входят в состав 25 различных спортивных федераций и представляют как летние, так и зимние виды спорта.