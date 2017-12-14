Робби Уильямс объяснил отмену тура в России патологией мозга

Британский певец Робби Уильямс рассказал в интервью The Sun, что причиной отмены ряда концертов — в том числе в России — стала патология мозга.

Уильямс рассказал, что на концерте в Цюрихе 2 сентября ему стало плохо: «Левая рука онемела, у меня не прекращалось слюнотечение изо рта. Заболела голова, начались проблемы с дыханием. Я не мог вдохнуть полной грудью». Вызванный за кулисы врач разрешил певцу продолжить выступления, однако и после концерта, по словам Уильямса, проблемы с самочувствием сохранились.

Тем не менее, Уильямс был готов ехать в Россию: «Я считал себя солдатом. Надо было закончить начатое, и я собирался в Россию на два последних концерта, несмотря на свою форму».

Однако диспансеризация показала наличие патологий — в частности, крови в мозгу, как рассказывает Уильямс: «Это было определенно очень страшно, решать было не мне, меня отправили прямиком в палату интенсивной терапии».

Напомним, Уильямс должен был дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве в сентябре, однако отменил гастроли под предлогом проблем со здоровьем — хотя неоднократно появлялись неподтвержденные сообщения, что гастроли решено не проводить из-за напряженных отношений России со странами Запада после вхождения Крыма в состав России и из-за конфликта на юго-востоке Украины, в причастности к которому ряд стран обвиняет Москву.